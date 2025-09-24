Aprueban en Comisión del Congreso iniciativa contra riesgos de las TIC´s

– Se establece que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del internet

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, las y los diputados aprobaron reformas para que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan mecanismos para la protección de menores respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información, que afecten o impidan su desarrollo integral.

El proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene el objetivo de establecer que, las y los menores tienen el derecho a un acceso y uso seguro del internet como medio efectivo para ejercer sus garantías a la información, comunicación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia en términos de las disposiciones aplicables y sin el riesgo de ser víctimas de violencia digital.

Como parte de las modificaciones, se establece que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del internet, promoviendo políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y/o dignidad, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Asimismo, las autoridades estatales y municipales dentro de su ámbito de competencia fomentarán el conocimiento de los riesgos que representa la tecnología, así como el uso responsable para una adecuada convivencia en plataformas virtuales y/o con contenido informático.

De igual forma se establece que, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tienen el deber de supervisar y orientar las conductas de niñas, niños y adolescentes que ayuden al uso responsable de los medios digitales para una mayor protección del interés superior de la niñez.

Al respecto, la diputada Beatriz Manrique Guevara señaló que es necesario realizar esta armonización con la Ley Federal, a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez. Por su parte, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez propuso que, además de incorporar la prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso, también se considere el ciberasedio; este planteamiento fue aprobado por mayoría.

Durante la sesión estuvieron presentes las diputadas María Fernanda de la Barreda Angon, Beatriz Manrique Guevara, Esther Martínez Romano, Susana del Carmen Riestra Piña y Nayeli Salvatori Bojalil, así como los diputados Jaime Natale Uranga y Julio Miguel Huerta Gómez.