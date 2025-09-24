Apenas 4.7% de los mexicanos tiene testamento

EL VALLE

Toluca, Méx.- Con la recta final de septiembre, mes dedicado a fomentar la cultura del testamento en México, autoridades y notarios recordaron a la población que quedan pocos días para aprovechar los beneficios de este programa, que ofrece descuentos y asesorías para facilitar la realización del documento.

La relevancia de esta campaña radica en que apenas 4.7 por ciento de los mexicanos cuenta con un testamento, lo que refleja un bajo nivel de prevención en la organización del patrimonio familiar. Esta situación provoca que, en muchos casos, los bienes queden sujetos a juicios sucesorios largos y costosos que generan conflictos entre los herederos.

Notarios y especialistas destacan que el testamento es un acto de responsabilidad y previsión, ya que permite a las personas decidir en vida el destino de su patrimonio, dar certeza jurídica a sus familias y evitar disputas futuras. “No se trata solo de bienes materiales, sino también de tranquilidad y unidad para los seres queridos”, subrayaron.

Durante septiembre y octubre, las notarías del país ofrecen reducción en los costos de testamentos y jornadas de orientación gratuita, con el objetivo de que más personas se animen a ejercer este derecho.

La invitación de las autoridades es aprovechar los últimos días de la campaña, pues elaborar un testamento no es solo un trámite legal, sino una forma de proteger a la familia y garantizar que los deseos de cada persona se respeten.