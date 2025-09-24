El poblano Eduardo Cruz, orgulloso medallista en el Mundial de Wushu

StafF/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El deportista poblano Eduardo Cruz, quien recientemente participó en la edición 17 del Campeonato Mundial de Wushu, celebrado en Brasilia, Brasil, donde obtuvo la medalla de bronce en la rama varonil, categoría hasta 90 kilogramos, se dijo complacido por este logro y está por iniciar su preparación rumbo a próximas competencias.

El certamen mundialista reunió a representantes de más de 100 países, consolidándose como uno de los encuentros internacionales más importantes de este arte marcial de alto rendimiento.

Durante su intervención, Eduardo Cruz compartió parte de la experiencia que significó su participación en este evento:

“Fue un reto duro en aspectos mentales, emocionales y físicos, al darte cuenta de países con un nivel destacado, incluso, países en situaciones de guerra. Es una experiencia increíble el conocer otras culturas y otros deportistas de alto rendimiento”, expresó.

En su camino a la fase final, el representante poblano defendió los colores de México al enfrentarse a competidores de Irán y Turkmenistán al terminar ubicado en la tercera posición mundial.

El atleta confió en que el gobernador del estado, Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud dirigida por Gaby “La Bonita” Sánchez, continuará con el respaldo no solo en el desarrollo del wushu, sino de todas las disciplinas deportivas en Puebla, con el objetivo de impulsar el talento local hacia escenarios internacionales.

Con este resultado, Eduardo Cruz reafirma su compromiso con el deporte poblano y se convierte en un referente de perseverancia y orgullo para las y los jóvenes que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.