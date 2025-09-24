Analizarán en el Congreso iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado

Staff/RG

Se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal

Con la finalidad de tipificar el reclutamiento forzado como delito autónomo, que permita a las autoridades de procuración de justicia contar con herramientas claras para investigar, perseguir y sancionar a las personas responsables, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal del Estado.

La propuesta contempla penas de ocho a 15 años de prisión a quien, mediante violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, obligue, induzca, invite, facilite, promueva o coaccione a una persona para integrarse a participar o colaborar en grupos delictivos, organizaciones criminales, asociaciones ilícitas o en actividades de carácter armado, sin su consentimiento libre e informado.

Además, se establece que, las penas previstas se aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente; se emplee violencia física, armas, amenazas graves o se cause lesión; si el reclutamiento tiene por objeto la comisión de delitos violentos o el uso de armas de fuego o explosivos; y si participa un servidor público o integrante de institución de seguridad pública, o quien se ostente como tal.

De igual forma, la iniciativa indica que las autoridades estatales y municipales deberán establecer programas específicos de prevención, detección temprana y atención integral de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, incluyendo medidas de protección, reintegración familiar, apoyo psicológico, educativo y social.

“La tipificación del reclutamiento forzado es aceptar una realidad y atacarla (…) esta iniciativa no solo busca sancionar, sino prevenir, enviando un mensaje claro de que nuestro estado no tolerará la explotación ni el abuso de los más vulnerables”, enfatizó el diputado.