Emite SSP medidas de prevención ante nueva modalidad de fraudes telefónicos

Se exhorta a la ciudadanía a reportar estas llamadas al 089, a no realizar transferencias o depósitos, ni proporcionar datos personales.

Para atención por parte de la Policía Cibernética, la ciudadanía puede llamar al número 22 22 13 81 11, habilitado las 24 horas del día.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), emite medidas para prevenir a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude telefónico, en la que delincuentes se hacen pasar por autoridades judiciales o instituciones financieras para intimidar a las personas con embargos de bienes.

La Policía Estatal Cibernética detectó que delincuentes llaman a sus víctimas para notificarles sobre un proceso de embargo en su contra y solicitar transferencias de dinero inmediatas, la entrega de datos personales o bancarios, para evitar la supuesta acción legal.

A pesar de que, en el estado de Puebla esta práctica no se ha detectado de manera recurrente, la Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a tomar en cuenta lo siguiente:

• Mantener la calma y no ceder a presiones.

• No realizar transferencias, ni depósitos.

• No proporcionar datos personales o bancarios.

• Ninguna autoridad notifica embargos mediante llamadas.

Para recibir apoyo y orientación, la Policía Estatal Cibernética pone a disposición de la ciudadana el número 22 22 13 81 11, habilitado las 24 horas del día.

El Gobierno del Estado de Puebla bajo la visión humanista de Alejandro Armenta, refrenda el compromiso de proteger la integridad y patrimonio de las y los poblanos.