Staff/RG

Se realizarán 125 ponencias y 55 presentaciones de carteles, durante el 25 y 26 de septiembre en el Auditorio Raúl Olmedo del ICGDE

Por séptimo año consecutivo, este jueves 25 inicia el Foro Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, cuyo fin es analizar y proponer soluciones a las problemáticas que inhiben el crecimiento del país. Durante dos días de trabajo se impartirán 125 conferencias, con la participación de investigadores y estudiantes de diferentes disciplinas del conocimiento.

De acuerdo con el doctor Mario Miguel Carrillo Huerta, Investigador Nacional Emérito adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP (ICGDE), unidad académica organizadora de este foro, “el desarrollo sostenible no se da de manera natural”, es necesario erradicar inequidades y desigualdades sociales e interregionales, como la pobreza, para la coexistencia de sus habitantes en condiciones óptimas y sostenibles en el tiempo.

En rueda de prensa, el director del ICGDE, Jorge Luis Castillo Durán, destacó la participación de siete cuerpos académicos, que desde la multidisciplinariedad trabajan en proponer acciones que favorezcan el desarrollo nacional, ya que el objetivo del foro es identificar diagnósticos y soluciones a las diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales.

El Séptimo Foro Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible. “Balance del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: por la cultura de la paz y una sociedad con equidad y democracia” se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre, de 9:00 a 18 horas, en el Auditorio Raúl Olmedo del ICGDE.

Tras la ceremonia de inauguración, una conferencia magistral sobre “Educación para la sostenibilidad” abrirá la jornada, durante la cual además de una serie de ponencias se realizarán 55 exposiciones de carteles. Este foro es considerado un semillero de investigadores gracias a la activa participación del alumnado.