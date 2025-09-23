Sinaloa: Atacan a balazos a escoltas de hija del gobernador Rubén Rocha Moya; su nieta iba a bordo

PUBLIMETRO

La tarde de este martes se registró un ataque armado contra una camioneta oficial del gobierno de Sinaloa en las inmediaciones del canal 7, cerca de la avenida Jesús Kumate, en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con reportes preliminares, la unidad estaría asignada a la presidenta del Sistema DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya, aunque no se ha confirmado oficialmente si ella se encontraba a bordo al momento de los hechos.

Según versiones recabadas por medios como Milenio, un grupo de hombres armados interceptó la camioneta, una SUV blindada, utilizando al menos dos vehículos particulares. Los atacantes abrieron fuego con armas largas, presuntamente AK-47 y AR-15, mientras la unidad oficial intentaba evadir el ataque.

El conductor, miembro de la Policía Estatal Preventiva y asignado como escolta personal a la presidenta del DIF Sinaloa, fue alcanzado por varios disparos en el torso y extremidades. Tras la agresión, fue trasladado de emergencia por paramédicos del Servicio Médico de Urgencias al Hospital Ángeles de Culiacán, donde permanece en estado crítico pero estable y se encuentra bajo cirugía.

¿Hirieron a la familia del gobernador?

En un primer momento, la presencia de Eneyda Rocha Ruiz en el vehículo fue confirmada por las autoridades, publicaciones en la red social X, como la del usuario @JJDiazMachuca, que indicó que posiblemente viajaban dos niñas, nietas del gobernador Rocha Moya, y que una de ellas resultó con heridas leves causadas por esquirlas o impacto indirecto. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha emitido una postura definitiva al respecto.

No obstante, horas más tarde, el propio mandatario estatal publicó en su cuenta de X que efectivamente, su nieta viajaba en la camioneta, pero que resultó ilesa:

En el sitio se aseguraron casquillos percutidos de calibre 7.62 mm y .223, típicos de fusiles de asalto, y la zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional. Los agresores se dieron a la fuga con rumbo a la colonia Prados del Sol. Hasta el momento, no hay detenidos ni se han reportado víctimas civiles.