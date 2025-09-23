En compañía de Gaby “La Bonita” Sánchez, Tonantzin Fernández entrega becas a jóvenes deportistas y universitarios

*-La secretaria de Deporte y Juventud estatal reconoció a la presidenta municipal por su compromiso con las juventudes cholultecas*

Desde Puebla

*23 de septiembre de 2025, San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso de brindar a las y los jóvenes cholultecas las herramientas necesarias para su pleno desarrollo.

Como parte de estas acciones, la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud del Gobierno del Estado, Gabriela “La Bonita” Sánchez Saavedra, visitó San Pedro Cholula para acompañar la entrega de Becas a Jóvenes Deportistas y Universitarios, un programa municipal que de manera bimestral otorga apoyos económicos para coadyuvar en sus gastos educativos y de formación.

Durante su intervención, la también campeona mundial de boxeo reconoció a la administración municipal por incentivar a la juventud a cumplir sus metas y compartió su experiencia personal sobre la disciplina y constancia necesarias en el deporte y los estudios para alcanzar los sueños.

En su mensaje, Tonantzin Fernández agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, y del Gobierno Federal, dirigido por la Dra. Claudia Sheinbaum, por impulsar programas sociales en favor de niñas, niños y jóvenes. Subrayó que en San Pedro Cholula se fortalece este esfuerzo con iniciativas propias.

Asimismo, la presidenta resaltó la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar políticas públicas conjuntas que atiendan todas las etapas de desarrollo de la niñez y la juventud.

Finalmente, se realizó la entrega de cheques a cerca de 500 jóvenes universitarios y 60 deportistas, quienes expresaron su agradecimiento y destacaron que estos apoyos representan una motivación para continuar con responsabilidad y compromiso en sus carreras académicas y deportivas, contribuyendo así a la formación de ciudadanos preparados y con valores para el futuro.