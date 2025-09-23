Balean a joven durante intento de asalto en Tlachichuca

Desde Puebla

Un joven fue herido de al menos dos balazos durante intento de asalto a una tienda en Tlachichuca.

Durante esta noche de martes en la colonia González Ortega, justo antes de llegar a la rotonda de la 5 de Mayo.

El joven habría ido a comprar, cuando dos sujetos armados entraron a intentar asaltar la tienda, pero, al parecer, el joven se resistió y le dieron dos balazos.

Vecinos, al escuchar las detonaciones, salieron, pero los amantes de lo ajeno se dieron a la fuga en una motocicleta.

De inmediato alertaron a los números de emergencia. Paramédicos trasladaron al herido a un hospital.