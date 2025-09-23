Balean a joven durante intento de asalto en Tlachichuca

Desde Puebla
Un joven fue herido de al menos dos balazos durante intento de asalto a una tienda en Tlachichuca.
Durante esta noche de martes en la colonia González Ortega, justo antes de llegar a la rotonda de la 5 de Mayo.
El joven habría ido a comprar, cuando dos sujetos armados entraron a intentar asaltar la tienda, pero, al parecer, el joven se resistió y le dieron dos balazos.
Vecinos, al escuchar las detonaciones, salieron, pero los amantes de lo ajeno se dieron a la fuga en una motocicleta.
De inmediato alertaron a los números de emergencia. Paramédicos trasladaron al herido a un hospital.
