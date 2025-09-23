Encuentran cadáver de un hombre en Tehuacán

Desde Puebla
En terreno baldío fue hallado el cadáver de un hombre en Tehuacán.
Hace algunos minutos en la junta auxiliar de Santa María Coapan.
Mediante una llamada al 911, referían que en un terreno había una persona al parecer sin vida.
Se desconoce si el cuerpo presenta signos de violencia y también su identidad.
