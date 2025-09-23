Inseguridad Slider Principal

Encuentran cadáver de un hombre en Tehuacán

23 septiembre, 2025

Desde Puebla

En terreno baldío fue hallado el cadáver de un hombre en Tehuacán.

Hace algunos minutos en la junta auxiliar de Santa María Coapan.

Mediante una llamada al 911, referían que en un terreno había una persona al parecer sin vida.

Se desconoce si el cuerpo presenta signos de violencia y también su identidad.

