Trump aconseja sin evidencia no tomar Tylenol durante el embarazo por riesgo de autismo. Expertos lo califican de “irresponsable”

Tras el tajante anuncio de presidente, en el que no aportó ninguna nueva evidencia científica, la FDA se limitó a sugerir a los médicos que “consideren minimizar” la prescripción durante la gestación de acetaminofén, del que admitió que “no se ha establecido una relación causal” con casos de autismo.

Donald Trump aseguró este lunes que el uso del analgésico Tylenol durante el embarazo podría contribuir al aumento de las tasas de autismo en Estados Unidos, pese a que expertos médicos no consideran acreditada dicha teoría y calificaron de “irresponsables” las declaraciones del presidente.

Trump aseguró que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comenzará a notificar a los médicos que el uso de acetaminofén (nombre del principio activo del Tylenol y cuyo nombre no supo pronunciar correctamente) “puede estar asociado” con un mayor riesgo de autismo, pese a que no ofreció ninguna prueba científica que respaldara su anuncio.

Por ello, la nueva recomendación de la FDA será limitar “fuertemente” el uso de Tylenol durante la gestación a menos que sea “médicamente necesario”, como en casos de fiebre alta, según avanzó Trump.

Sin embargo, la FDA hizo público minutos después su aviso enviado a médicos del país en el que solo les sugiere “considerar minimizar” la prescripción de acetaminofén en el embarazo, rebajando la firmeza del anuncio Trump. La agencia incluso admitió que “no se ha establecido una relación causal” con una mayor incidencia de autismo.

“Lo ideal es no tomarlo (el Tylenol) en absoluto, pero si deben tomarlo, pueden hacerlo”, matizó Trump. Sin embargo, llegó a decir que “no tomarlo no tiene ningún inconveniente”, contradiciendo las recomendaciones de grupos internacionales de salud pública sobre los riesgos de no tratar la fiebre durante el embarazo.

Expertos médicos criticaron rápidamente estas declaraciones y las consecuencias que podrían tener en la población el hecho de que el presidente realice semejante anuncio sobre asuntos sanitarios en un evento en la Casa Blanca, desde donde Trump volvió a plantear preocupaciones infundadas sobre la contribución de las vacunas al aumento de las tasas de autismo.

“Sabemos que hay algo artificial que está causando esto (los casos de autismo infantil). Creo que hay grupos de personas que no toman vacunas ni medicamentos y no tienen autismo. ¿Eso no les dice algo?”, se limitó a decir mandatario, sin ninguna otra evidencia.

Científicos, médicos e investigadores han atribuido el aumento de las tasas de autismo a una nueva definición del trastorno, que ahora incluye casos leves dentro de un espectro, y mejores diagnósticos y concienciación general.

Pese a anuncio de Trump, la FDA solo sugiere a médicos minimizar el uso de acetaminofén en el embarazo

Junto a Trump también compareció el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. —quien durante años ha promovido dichas teorías desacreditadas sobre vacunas y autismo— y quien hace unos meses prometió que en septiembre determinaría la causa de este espectro que afecta a uno de cada 31 niños estadounidenses, según los CDC.

Kennedy anunció que se realizarían cambios en los prospectos y etiquetas del acetaminofén para reflejar la nueva recomendación de la FDA, y que se lanzará una campaña informativa para darla a conocer.

Sin embargo, sí reconoció los beneficios del fármaco para calmar la fiebre o dolor durante un embarazo, por lo que dijo que se pedirá a los médicos valerse de su criterio para prescribir “las dosis más bajas necesarias y solo cuando el tratamiento sea requerido”, dijo.

Minutos después de su comparecencia, la FDA hizo pública la nueva recomendación en la que, si bien refleja que “en los últimos años, se ha acumulado evidencia que sugiere que el uso de acetaminofén por parte de mujeres embarazadas puede estar asociado con un mayor riesgo” de autismo, reconoce carencias de evidencia clara al respecto.

“Cabe aclarar que, si bien se ha descrito una asociación entre el acetaminofén y el autismo en numerosos estudios, no se ha establecido una relación causal y existen estudios contrarios en la literatura científica”, se lee en la recomendación médica.

“Esta asociación es un área de debate científico continuo y los médicos deben ser conscientes de este problema en la toma de decisiones clínicas, especialmente dado que la mayoría de los casos de fiebre breve en mujeres embarazadas y niños pequeños no requieren medicación”, por lo que “los médicos deben considerar minimizar el uso de acetaminofén durante el embarazo para casos de fiebre baja habitual”, agregó la FDA.

Los médicos estadounidenses no están obligados a cumplir las directrices de la FDA y pueden recetar y recomendar medicamentos para usos alternativos.

Expertos médicos califican declaraciones de Trump sobre autismo como “irresponsables”

El anuncio de Trump causó reacciones de inmediato entre la comunidad médica.

El presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos declaró que las afirmaciones de que el Tylenol tomado durante el embarazo causa autismo son “irresponsables, si se considera el mensaje dañino y confuso que transmiten a las pacientes embarazadas”.

El anuncio “no está respaldado por la evidencia científica completa y simplifica peligrosamente las múltiples y complejas causas de los problemas neurológicos en los niños”, aseguró Steven Fleischman en un comunicado.

“Es sumamente inquietante que nuestras agencias federales de salud estén dispuestas a hacer un anuncio que afectará la salud y el bienestar de millones de personas sin el respaldo de datos fiables”, agregó.

Aunque Trump aseguró que no hay inconvenientes si no se trata la fiebre durante el embarazo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal alertó que esto aumenta el riesgo de abortos espontáneos, partos prematuros y otros problemas, especialmente durante el primer trimestre de gestación.

El Tylenol es “un medicamento apropiado para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo”, declaró la sociedad en un comunicado en el que también subrayó que “no se establece una relación causal” entre el fármaco y el autismo pese a algunos estudios que presentan “limitaciones significativas”.

Kenvue, el fabricante de Tylenol, dijo por su parte estar “totalmente en desacuerdo” con los señalamientos sobre su medicamento.

“La ciencia sólida demuestra claramente que tomar acetaminofén no causa autismo”, aseguró la compañía en un comunicado en el que citó revisiones científicas realizadas por múltiples organismos reguladores gubernamentales a nivel mundial, incluyendo las publicadas previamente por la FDA.

Las acciones de Kenvue Inc. cayeron un 7.5 % en las operaciones del lunes, lo que redujo el valor de mercado de la compañía en aproximadamente $2,600 millones.

Además de Tylenol, el acetaminofén se utiliza en cientos de otras fórmulas de venta libre para el resfriado y la gripe.

La FDA cree que un medicamento para efectos de la quimioterapia podría ayudar a niños con autismo

En la comparecencia de este lunes, Kennedy también anunció que su departamento había identificado una “terapia prometedora que podría beneficiar a un gran número de niños con autismo”.

Se trata de la leucovorina, un medicamento genérico concentrado de ácido fólico que se utilizó por primera vez en la década de 1950 para tratar los efectos secundarios de la quimioterapia. El ácido fólico se da a las mujeres embarazadas para el desarrollo saludable de los bebés.

Aunque nunca ha sido usada para síntomas del autismo, la FDA emitió este lunes un aviso oficial indicando que aprobaba la presentación en comprimidos de este fármaco para pacientes con niveles bajos en el cerebro de folato, una forma de vitamina B. Esto podría incluir a algunas personas con autismo.

Esta inusual decisión de la agencia, que no ha presentado ensayos clínicos sobre la leucovorina para tratar a niños con autismo, se basa en una revisión de pequeños estudios realizados entre 2009 y 2024.

Varios estudios han sugerido recientemente que el medicamento podría ayudar con los síntomas del autismo cuando se administra a ciertos niños. Sin embargo, expertos afirman que se necesitan estudios mucho más amplios y rigurosos para confirmar cualquier beneficio.

Por su parte, el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya, dijo que su agencia ha lanzado la ‘Iniciativa de Ciencia de Datos sobre Autismo’ para impulsar la investigación sobre este espectro y para lo que se invertirán millones de dólares en la recopilación de datos.

Los NIH y otros institutos de investigación han estudiado el autismo durante décadas.

La relación entre los genes y el autismo se remonta a estudios con gemelos realizados hace décadas. Algunas son variantes genéticas raras que se transmiten de padres a hijos, incluso si el progenitor no presenta síntomas de autismo.