Director de Seguridad Pública de Venustiano Carranza, despedido por detener a sujeto allegado al alcalde

Abelardo Domínguez

Venustiano Carranza, Pue. – Arturo Dahesa, ahora ex director de Seguridad de Venustiano Carranza, ha denunciado su despido tras la detención de un individuo sospechoso de robo de vehículo, presuntamente vinculado al presidente municipal Marco Antonio Valencia Ávila.

Según fuentes extraoficiales, Dahesa fue cesado de su cargo después de cumplir con su deber al detener a un sujeto por robo de vehículo en el Ejido Jalpan, cerca de Apapantilla.

La detención habría molestado a Marco Valencia, quien supuestamente ordenó el cese inmediato de Dahesa.

Además del despido de Dahesa, dos mujeres policías también fueron dadas de baja tras un altercado físico entre ellas.

El ex director de la policía municipal lamentó la actitud del alcalde, señaló que, en lugar de reconocer su labor, Valencia Ávila se molestó, porque el detenido es de su círculo.

Trabajadores del ayuntamiento, bajo anonimato por temor a represalias, expresaron su decepción hacia Marco Valencia, afirmaron que su administración ha sumido al municipio en la inseguridad, que protegue a sus allegados y no a la ciudadanía.

Este caso ha generado indignación entre los habitantes, quienes exigen una investigación del gobierno estatal ante la presunta protección a delincuentes por el alcalde.