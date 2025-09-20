Arlette Hernández

San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa que, tras la fuerte tromba registrada esta tarde, se activó de manera inmediata la Brigada Pluvial Intermunicipal, integrada por personal de Protección Civil, SOSAPACH, el Organismo Operador de Limpia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las labores se concentraron en puntos donde se presentaron encharcamientos, principalmente en el exterior de Villas del Rosario, así como en cruceros de la 2 Norte y 20 Poniente y la 20 Poniente y 3 Norte, debido a rejillas obstruidas por acumulación de basura.

Asimismo, brigadas de Protección Civil abrieron pozos de visita en la calle 5 Norte, permitiendo el desfogue del agua, mientras que cuadrillas de limpia realizaron la limpieza de rejillas y bocas de tormenta en la zona de la 2 Norte a la 7 Norte y de la 24 Poniente a la 16 Poniente.

El Gobierno de San Pedro Cholula hace un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en calles y alcantarillas, ya que esta es la principal causa de obstrucción de rejillas y encharcamientos.

