Poblano representará a México en el Maratón Internacional de Berlín 2025

By Redaccion1 / 20 septiembre, 2025
Alejandro Toledano competirá en una de las justas más importantes del planeta.

Arlette Hernández 

Este domingo 21 de septiembre se celebrará una de las pruebas atléticas más emblemáticas del mundo: el Maratón Internacional de Berlín 2025, evento que reunirá a 55 mil corredores de distintas nacionalidades en un recorrido reconocido por su trazado increíblemente plano y veloz, que tiene como icónica meta la Puerta de Brandeburgo.

Entre los atletas participantes destaca la presencia del poblano Alejandro Toledano Paz, egresado del Instituto Tecnológico de Puebla y maratonista internacional con amplia trayectoria. Toledano ha representado a México en justas de gran prestigio como Chicago, Nueva York, Boston, Argentina y Canadá, que consolida una carrera deportiva llena de disciplina y constancia que ahora lo lleva a medirse en tierras alemanas.

La pasión por el atletismo continúa en la familia Toledano, ya que en noviembre próximo, sus hijos Ángel y José Raúl, de 18 y 15 años respectivamente, participarán en el Medio Maratón de Cancún 2025, y darán continuidad al legado de corredores que, como muchas familias poblanas, inspiran con su ejemplo de esfuerzo, perseverancia y amor por el deporte.

El Maratón de Berlín es considerado uno de los World Marathon Majors, junto con Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Tokio, y es reconocido por ser la cuna de múltiples récords mundiales debido a la rapidez de su recorrido.

La participación de Alejandro Toledano no solo representa un orgullo para Puebla, sino también un ejemplo del talento y la dedicación que caracteriza a los deportistas mexicanos en escenarios internacionales.

