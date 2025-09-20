Poblano representará a México en el Maratón Internacional de Berlín 2025

Arlette Hernández

Este domingo 21 de septiembre se celebrará una de las pruebas atléticas más emblemáticas del mundo: el Maratón Internacional de Berlín 2025, evento que reunirá a 55 mil corredores de distintas nacionalidades en un recorrido reconocido por su trazado increíblemente plano y veloz, que tiene como icónica meta la Puerta de Brandeburgo.

Entre los atletas participantes destaca la presencia del poblano Alejandro Toledano Paz, egresado del Instituto Tecnológico de Puebla y maratonista internacional con amplia trayectoria. Toledano ha representado a México en justas de gran prestigio como Chicago, Nueva York, Boston, Argentina y Canadá, que consolida una carrera deportiva llena de disciplina y constancia que ahora lo lleva a medirse en tierras alemanas.

La pasión por el atletismo continúa en la familia Toledano, ya que en noviembre próximo, sus hijos Ángel y José Raúl, de 18 y 15 años respectivamente, participarán en el Medio Maratón de Cancún 2025, y darán continuidad al legado de corredores que, como muchas familias poblanas, inspiran con su ejemplo de esfuerzo, perseverancia y amor por el deporte.

El Maratón de Berlín es considerado uno de los World Marathon Majors, junto con Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Tokio, y es reconocido por ser la cuna de múltiples récords mundiales debido a la rapidez de su recorrido.

La participación de Alejandro Toledano no solo representa un orgullo para Puebla, sino también un ejemplo del talento y la dedicación que caracteriza a los deportistas mexicanos en escenarios internacionales.