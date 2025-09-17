México enfrentará a Paraguay en EU

ADRENALINA

La Selección Mexicana enfrentará a Paraguay en la Fecha FIFA del próximo mes de noviembre, con miras al Mundial 2026

La selección de México sigue con sus preparativos para el Mundial 2026 y Paraguay será otro sinodal que enfrentará en el próximo mes de noviembre, su segundo compromiso en esa Fecha FIFA.

Día: 18 de noviembre.

Sede: Alamodome de San Antonio en Texas.

Antes, México enfrentará a Uruguay.

“Enfrentar a una selección de reconocido prestigio internacional y ya clasificada al Mundial será un examen de alto valor competitivo que permitirá al conjunto mexicano medir avances y consolidar su proyecto deportivo”, indicó la Selección Mexicana.

Tres días antes, el conjunto sudamericano se medirá en otro amistoso a Estados Unidos.

El seleccionado de Gustavo Alfaro, que clasificó en la sexta posición de la eliminatoria sudamericana, tiene previstos otros dos encuentros en octubre ante Japón, el 10, y Corea del Sur, el 14.

México es uno de los países anfitriones del Mundial que se jugará también en Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y 19 de julio del próximo año.