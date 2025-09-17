Nominados a los Latin Grammy 2025: Bad Bunny lidera la lista

EXCELSIOR
La Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a los Latin Grammy 2025. Bad Bunny encabeza la lista y podría ser el gran ganador.
Los Latin Grammy 2025 ya tiene a sus nominados. Este 17 de septiembre, La Academia Latina de la Grabación reveló la lista completa de artistas y producciones que competirán en la 26 edición anual, la cual se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Uno de los protagonistas indiscutibles de este año es Bad Bunny, quien encabeza las nominaciones con un total de 12 menciones, gracias al impacto de su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)’, lanzado en enero.
Ca7riel & Paco Amoroso sorprenden con 10 nominaciones
Otro punto alto en la lista lo protagonizan los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, quienes lograron 10 nominaciones, igualando al compositor mexicano Édgar Barrera.
Este dúo logró destacar con su propuesta alternativa e irreverente, que se ha vuelto viral gracias a su presentación en el Tiny Desk Concert de NPR.
Lista de nominados de los Latin Grammy 2025
Mejor Canción de raíces
- Luis Enrique y C4 Trío con Aguacero
- El David Aguilar y Natalia Lafourcade con la canción de Como quisiera quererte
- Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco: Jardín del Paraíso
- Bad Bunny: Lo que le Pasó A Hawaii
- Natalia Lafourcade: El palomo y la negra
- Anita Vergara y Tato Marenco: Ella
Mejor música para medios visuales
- Cien años de soledad del compositor Sabino Sanabria
- El eternauta: Federico Jusid
- Cada minuto cuenta: Pedro Osuna
- Pedro Páramo: Gustavo Santaolalla
Canción del año
- Bogotá: Andrés Cepeda
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Debí tirar más fotos: Bad Bunny
- El día del amigo: Papota, Ca7riel y Paco amoroso
- Otra noche de llorar: Mon Laferte
- Si antes te hubiera conocido: Karol G
- Valudo Marron: Linikier
Mejor nuevo artista
- Alleh
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Annasofia
- Isadora
- Camila Guevara
- Paloma Morphy
- Alex Luna
- Sued Nunes
- Ruzzi
Álbum del Año
- Cosa Nuestra: Raw Alejandro
- Debí Tirar mas fotos: Bad Bunny
- Papota: Ca7rriel y Paco Amoroso
- Raíces: Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú: Vicente García
- Al Romper la burbuja: Joaquina
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Palabra de Tos Seca: Carín León
- Caju: Liniker
- En las nubes con mis panas: Elena Rose
- ¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz
Compositor del año
- Mónica Vélez
- Edgar Barrera
- Pablo Preciado
- Ale Zéguer
- João Ferreira
Mejor álbum pop contemporáneo
- Cuarto Azul de Aitana
- Palacio: Elsa y el Mar
- Al romper la burbuja: Joaquina
- En las nubes con mis panas: Elena Rose
- ¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Bogotá: Andrés Cepeda
- Lo que nos faltó decir: Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live at carnegie hall: Natalia Lafourcade
- Después de los 30: Raquel Sofía
- Cursi – Zoe Gotusso
Mejor canción pop
- Bogotá: Andrés Cepeda
- El Día del Amigo: Ca7riel & Paco Amoroso
- Te Quiero: Nicole Zignago
- Soltera – Shakira
- Querida Yo – Yami Safdie & Camilo
Mejor interpretación de música electrónica latina
- Veneka: Rawayana ft. Akappelah
- Orión (Sistek Remix): Boza, Elena Rose y Sistek
- Ella quiere techno: Imanbek y Taichu
- Qqqq: ElaMinus
- Rulay en Dubai (Extended): Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin
Mejor grabación del año
- Baile Inolvidable: Bad Bunny
- Palmeras en el Jardín: Alejandro Sanz
- DTMF: Bad Bunny
- #Tetas: Ca7riel y Paco Amoroso
- El día del amigo – Ca7rielL y Paco Amoroso
- Desastres fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lara: Zoe Gotusso
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Ao teu lado: Liniker
- Si antes te hubiera conocido: Karol G
Mejor interpretación de reggaetón
- Baja pa’ acá: Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido
- Dile a él: Nicky Jam
- Voy a llevarte pa PR: Bad Bunny
- Reggaetón malandro: Yandel ft. Tengo Calderón
- Brillar: Lenny Tavárez
Mejor fusión / interpretación urbana
- Capaz (merenguetón): Alleh y Yorghaki
- DTMF: Bad Bunny
- La plena: W Sound 05 – W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums
- Roma: Jay Wheeler
- De Maravisha: Tokischa ft. Nathy Peluso
Mejor canción de Rap/Hip Hop
- Sudor y Tinta: J Noa y Vakero
- El Favorito de Mami: Big Soto ft. Eladio Carrión
- Fresh: Trueno
- Parriba: Akapellah ft. Trueno
- Thc: Arcángel
Mejor álbum de Música Urbana
- Naiki: Nicki Nicole
- Debí Tirar Más Fotos: Bad Bunny
- Underwater: Fariana
- Elyte: Yandel
- MPC (Música Popular Carioca): Papatinho
Mejor canción urbana
- Xq Eres Así – Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso
- Cosas Pendientes – Maluma
- DTMF – Bad Bunny
- La Mudanza – Bad Bunny
- En La City – Trueno ft. Young Miko
Mejor álbum de Música Ranchera/ Mariachi
- Mi suerte es ser mexicano: Pepe Aguilar
- Alma de reina 30 aniversario: Mariachi Reyna de Los Ángeles
- ¿Quién + como yo?: Christian Nodal
Mejor álbum de Música Banda
- 4218: Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe): Luis Ángel El Flaco
- Edición limitada: Banda Ms De Sergio Lizarraga Velázquez
Mejor álbum de Música Norteña
- Pasado, presente, futuro: La Energía Norteña
- La lotería: Los Tigres Del Norte
- V1V0: Alfredo Olivas
- Frente a frente: Pesado
Mejor álbum de Música Tejana
- Imperfecto, Vol. 2: El Plan
- Yo No Te Perdí: Gabriella
- Reflexiones: Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session): Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo): Bobby Pulido
- 6: Juan Treviño
Mejor álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Evolución: Grupo Firme
- Miranda: Ivan Cornejo
- Leyenda: DannyLux
- Palabra de To’s (Seca): Carín León
- Incómodo: Tito Double P
Mejor canción Regional Mexicana
- Hecha pa’ mí: Grupo Frontera
- La lotería: Los Tigres Del Norte
- Tierra trágame: Kakalo y Carín León
- Me jalo: Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos o no?: Lupita Infante
- Si tú me vieras: Carín León y Maluma
Mejor álbum de Rock
- Legado: A.N.I.M.A.L
- Luna en obras: Marilina Bertoldi
- A tres días de la tierra: Eruca Sativa
- Gigante: Leiva
- Novela: Fito Páez
Mejor Canción de Rock
- TRNA: Ali Stone
- Volarte: Eruca Sativa
- La Torre: Renee
- Legado: A.N.I.M.A.L
- Sale el Sol: Fito Páez
Mejor álbum de Pop/Rock
- El Último Día de Nuestras Vidas: Dani Martín
- Ya Es Mañana: Morat
- R: Renee
- Vándalos: Bandalos Chinos
- Malhablado: Diamante Eléctrico
- Malcriado: Lasso
Mejor canción de Pop/Rock
- No Llames Lo Mío Nuestro: Joaquina
- Tu Manera De Amar: Debi Nova
- Un Último Vals: Joaquín Sabina
- Ángulo Muerto: Leiva
- Desastre Fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lucifer: Lasso
Mejor álbum de música Alternativa
- Para Quien Trabajas Vol. 1: Marilina Bertoldi
- Papota: CA7RIEL y Paco Amoroso
- Bodhiria: Judeline
- Todos los días todo el día: Latin Mafia
- Daisy: Ruswosky
Mejor Canción Alternativa
- El Ritmo: Bandalos Chinos
- Joropo: Judeline
- Siento que merezco más: Latin Mafia
- Sola: Paloma Morphy
