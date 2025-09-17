Nominados a los Latin Grammy 2025: Bad Bunny lidera la lista

EXCELSIOR

La Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a los Latin Grammy 2025. Bad Bunny encabeza la lista y podría ser el gran ganador.

Los Latin Grammy 2025 ya tiene a sus nominados. Este 17 de septiembre, La Academia Latina de la Grabación reveló la lista completa de artistas y producciones que competirán en la 26 edición anual, la cual se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Uno de los protagonistas indiscutibles de este año es Bad Bunny, quien encabeza las nominaciones con un total de 12 menciones, gracias al impacto de su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)’, lanzado en enero.

Ca7riel & Paco Amoroso sorprenden con 10 nominaciones

Otro punto alto en la lista lo protagonizan los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, quienes lograron 10 nominaciones, igualando al compositor mexicano Édgar Barrera.

Este dúo logró destacar con su propuesta alternativa e irreverente, que se ha vuelto viral gracias a su presentación en el Tiny Desk Concert de NPR.

Lista de nominados de los Latin Grammy 2025

Mejor Canción de raíces

Luis Enrique y C4 Trío con Aguacero

El David Aguilar y Natalia Lafourcade con la canción de Como quisiera quererte

Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco: Jardín del Paraíso

Bad Bunny: Lo que le Pasó A Hawaii

Natalia Lafourcade: El palomo y la negra

Anita Vergara y Tato Marenco: Ella

Mejor música para medios visuales

Cien años de soledad del compositor Sabino Sanabria

El eternauta: Federico Jusid

Cada minuto cuenta: Pedro Osuna

Pedro Páramo: Gustavo Santaolalla

Canción del año

Bogotá: Andrés Cepeda

Cancionera: Natalia Lafourcade

Debí tirar más fotos: Bad Bunny

El día del amigo: Papota, Ca7riel y Paco amoroso

Otra noche de llorar: Mon Laferte

Si antes te hubiera conocido: Karol G

Valudo Marron: Linikier

Mejor nuevo artista

Alleh

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Annasofia

Isadora

Camila Guevara

Paloma Morphy

Alex Luna

Sued Nunes

Ruzzi

Álbum del Año

Cosa Nuestra: Raw Alejandro

Debí Tirar mas fotos: Bad Bunny

Papota: Ca7rriel y Paco Amoroso

Raíces: Gloria Estefan

Puñito de Yocahú: Vicente García

Al Romper la burbuja: Joaquina

Cancionera: Natalia Lafourcade

Palabra de Tos Seca: Carín León

Caju: Liniker

En las nubes con mis panas: Elena Rose

¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz

Compositor del año

Mónica Vélez

Edgar Barrera

Pablo Preciado

Ale Zéguer

João Ferreira

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul de Aitana

Palacio: Elsa y el Mar

Al romper la burbuja: Joaquina

En las nubes con mis panas: Elena Rose

¿Y ahora qué?: Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá: Andrés Cepeda

Lo que nos faltó decir: Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at carnegie hall: Natalia Lafourcade

Después de los 30: Raquel Sofía

Cursi – Zoe Gotusso

Mejor canción pop

Bogotá: Andrés Cepeda

El Día del Amigo: Ca7riel & Paco Amoroso

Te Quiero: Nicole Zignago

Soltera – Shakira

Querida Yo – Yami Safdie & Camilo

Mejor interpretación de música electrónica latina

Veneka: Rawayana ft. Akappelah

Orión (Sistek Remix): Boza, Elena Rose y Sistek

Ella quiere techno: Imanbek y Taichu

Qqqq: ElaMinus

Rulay en Dubai (Extended): Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin

Mejor grabación del año

Baile Inolvidable: Bad Bunny

Palmeras en el Jardín: Alejandro Sanz

DTMF: Bad Bunny

#Tetas: Ca7riel y Paco Amoroso

El día del amigo – Ca7rielL y Paco Amoroso

Desastres fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lara: Zoe Gotusso

Cancionera: Natalia Lafourcade

Ao teu lado: Liniker

Si antes te hubiera conocido: Karol G

Mejor interpretación de reggaetón

Baja pa’ acá: Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido

Dile a él: Nicky Jam

Voy a llevarte pa PR: Bad Bunny

Reggaetón malandro: Yandel ft. Tengo Calderón

Brillar: Lenny Tavárez

Mejor fusión / interpretación urbana

Capaz (merenguetón): Alleh y Yorghaki

DTMF: Bad Bunny

La plena: W Sound 05 – W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums

Roma: Jay Wheeler

De Maravisha: Tokischa ft. Nathy Peluso

Mejor canción de Rap/Hip Hop

Sudor y Tinta: J Noa y Vakero

El Favorito de Mami: Big Soto ft. Eladio Carrión

Fresh: Trueno

Parriba: Akapellah ft. Trueno

Thc: Arcángel

Mejor álbum de Música Urbana

Naiki: Nicki Nicole

Debí Tirar Más Fotos: Bad Bunny

Underwater: Fariana

Elyte: Yandel

MPC (Música Popular Carioca): Papatinho

Mejor canción urbana

Xq Eres Así – Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Cosas Pendientes – Maluma

DTMF – Bad Bunny

La Mudanza – Bad Bunny

En La City – Trueno ft. Young Miko

Mejor álbum de Música Ranchera/ Mariachi

Mi suerte es ser mexicano: Pepe Aguilar

Alma de reina 30 aniversario: Mariachi Reyna de Los Ángeles

¿Quién + como yo?: Christian Nodal

Mejor álbum de Música Banda

4218: Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe): Luis Ángel El Flaco

Edición limitada: Banda Ms De Sergio Lizarraga Velázquez

Mejor álbum de Música Norteña

Pasado, presente, futuro: La Energía Norteña

La lotería: Los Tigres Del Norte

V1V0: Alfredo Olivas

Frente a frente: Pesado

Mejor álbum de Música Tejana

Imperfecto, Vol. 2: El Plan

Yo No Te Perdí: Gabriella

Reflexiones: Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session): Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo): Bobby Pulido

6: Juan Treviño

Mejor álbum de Música Mexicana Contemporánea

Evolución: Grupo Firme

Miranda: Ivan Cornejo

Leyenda: DannyLux

Palabra de To’s (Seca): Carín León

Incómodo: Tito Double P

Mejor canción Regional Mexicana

Hecha pa’ mí: Grupo Frontera

La lotería: Los Tigres Del Norte

Tierra trágame: Kakalo y Carín León

Me jalo: Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos o no?: Lupita Infante

Si tú me vieras: Carín León y Maluma

Mejor álbum de Rock

Legado: A.N.I.M.A.L

Luna en obras: Marilina Bertoldi

A tres días de la tierra: Eruca Sativa

Gigante: Leiva

Novela: Fito Páez

Mejor Canción de Rock

TRNA: Ali Stone

Volarte: Eruca Sativa

La Torre: Renee

Legado: A.N.I.M.A.L

Sale el Sol: Fito Páez

Mejor álbum de Pop/Rock

El Último Día de Nuestras Vidas: Dani Martín

Ya Es Mañana: Morat

R: Renee

Vándalos: Bandalos Chinos

Malhablado: Diamante Eléctrico

Malcriado: Lasso

Mejor canción de Pop/Rock

No Llames Lo Mío Nuestro: Joaquina

Tu Manera De Amar: Debi Nova

Un Último Vals: Joaquín Sabina

Ángulo Muerto: Leiva

Desastre Fabulosos: Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lucifer: Lasso

Mejor álbum de música Alternativa

Para Quien Trabajas Vol. 1: Marilina Bertoldi

Papota: CA7RIEL y Paco Amoroso

Bodhiria: Judeline

Todos los días todo el día: Latin Mafia

Daisy: Ruswosky

Mejor Canción Alternativa