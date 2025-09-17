Reforma a la Ley de Amparo busca que el sistema judicial sea más expedito: Sheinbaum

EXCELSIOR

La presidenta explicó que el objetivo primordial es reducir tiempos en los procesos judiciales y que no haya muchas personas presas sin recibir sentencia alguna.

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que con la reforma a la Ley de Amparo se busca que todo el sistema judicial sea más expedito y no pasen años y años sin que haya una sentencia.

Sheinbaum subrayó en otras palabras que el objetivo primordial es reducir tiempos en los procesos judiciales y que no haya muchas personas presas que llevan años en la cárcel sin recibir sentencia alguna.

Es muy importante para que se haga más expedito y que sean más rápidas las resoluciones. Eso tiene que ver con todas las leyes que están modificando, y en particular, en la Ley de Amparo”, reiteró.

Todo lo anterior, de acuerdo con la mandataria pretende acotar los alcances de esta figura porque en la actualidad, la ley abre la puerta para que aún con una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre algún caso, esta pueda volver a ampararse contra la ejecución de sentencia.

Por último la jefa de Estado destacó que por supuesto en la iniciativa se mantiene la defensa de los derechos del ciudadano frente a cualquier acto de autoridad.