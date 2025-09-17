Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas

EL UNIVERSAL

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, aumentó a 20 personas.

En la lista de personas finadas, las autoridades añadieron el nombre de Eduardo Romero Armas de 30 años, quien estaba internado en el Hospital “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocido como Magdalena de las Salinas.

Al corte de las 10:00 de la mañana de este miércoles 17 de septiembre, se reportó que 31 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital y 33 han sido dadas de alta.

Este martes se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre; así como Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Gilberto Arón, de 47 años, quien estaba internado en el Hospital de Fray “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, quien estaba en el ISSSTE Zaragoza; y Omar Alejandro García Escorsa de 28 años, quien estaba en el Hospital General Regional 197 Texcoco.

Entre las personas que perdieron la vida en la tragedia también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Armando Antillón Chávez, de 45 años; Daniela Barragán, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Mendez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; y Jesús José Tovar García de 40 años, perdieron también la vida tras la tragedia.