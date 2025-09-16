Video: Ante las narices de la policía municipal, sujeto usa arma de grueso calibre en Tlanepantla, Puebla

https://x.com/desachyroberto/status/1968103037039444388?s=48
Desde Puebla
En las narices de la policía municipal, sujetod detonaron un arma de grueso calibre en Tlanepantla, Puebla.
En Santa Isabel Tlanepantla, Puebla, este 15 de septiembre un sujeto hizo varias detonaciones con arma de grueso calibre.
Lo que indigna a los ciudadanos es que en ese momento pasó una patrulla de la policia municipal, que hizo caso omiso a este acto que puso en riesgo a varias personas, pues fue en pleno parque.
Por fortuna, no hubo personas lesionadas.
You may also like
-
Saldo blanco y gran participación ciudadana en las fiestas patrias Amozoc 2025
-
Avance significativo en la Universidad del Deporte
-
¡SERVICIO SOCIAL! piden apoyo para encontrar a familiares de hombre accidentado en la autopista México-Tuxpan
-
En Palmar de Bravo “festejan” la independencia de México…con el aesinato de un joven
-
Ariadna Ayala encabezó el desfile de independencia en Atlixco