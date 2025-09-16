Video: Ante las narices de la policía municipal, sujeto usa arma de grueso calibre en Tlanepantla, Puebla

https://x.com/desachyroberto/status/1968103037039444388?s=48

Desde Puebla

En las narices de la policía municipal, sujetod detonaron un arma de grueso calibre en Tlanepantla, Puebla.

En Santa Isabel Tlanepantla, Puebla, este 15 de septiembre un sujeto hizo varias detonaciones con arma de grueso calibre.

Lo que indigna a los ciudadanos es que en ese momento pasó una patrulla de la policia municipal, que hizo caso omiso a este acto que puso en riesgo a varias personas, pues fue en pleno parque.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas.