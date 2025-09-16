Saldo blanco y gran participación ciudadana en las fiestas patrias Amozoc 2025

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 16 de Septiembre de 2025.- Con gran orgullo patrio, paz y unidad, el municipio de Amozoc celebró con éxito las Fiestas Patrias 2025, en un ambiente de orden, seguridad y sana convivencia familiar.

Las actividades iniciaron la noche del 15 de septiembre con la tradicional verbena popular gratuita y la presentación de mariachi, encabezada por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero y su esposa, Gloria Barrales.

Posteriormente, desde el balcón central del Palacio Municipal y acompañado de autoridades estatales y regidores, el presidente municipal dio el Grito de Independencia, recordando a los héroes que dieron patria y libertad a México.

El cielo se iluminó con más de 10 minutos de pirotecnia que llenaron de alegría a las familias presentes en el zócalo municipal. Como muestra de solidaridad y unión, la ciudadanía elevó globos y ondeó banderas blancas, enviando un mensaje de paz y esperanza para Amozoc. La noche cerró con la presentación estelar de El Bebeto, quien puso a cantar y bailar a cientos de familias en un ambiente festivo y de unidad.

El 16 de septiembre, el tradicional Desfile Cívico reunió a más de 2,100 participantes, entre alumnos de distintas instituciones educativas, jinetes, motociclistas y ciclistas, quienes recorrieron las principales calles del municipio, demostrando disciplina, respeto y amor por la patria.

También, se llevó a cabo la tradicional Carrera de Caballos en la colonia Santa Lucía, donde cientos de familias disfrutaron de la emoción y adrenalina ecuestre.

Cabe destacar que estas carreras fueron revividas por la actual administración, ya que meses atrás el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero impulsó la renovación del carril, lo que permitió que en el marco de estas Fiestas Patrias se retomara con gran éxito esta tradición que une a las familias de Amozoc, consolidándose como una de las actividades más esperadas por la ciudadanía.

Gracias al Operativo Fiestas Patrias, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc en coordinación con Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil y Bomberos, las celebraciones se realizaron con total tranquilidad, reportándose saldo blanco.