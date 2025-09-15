Trasladarán a Texas a la bebé Jazlyn, salvada por su abuela Alicia Matías tras explotar pipa

PROCESO

Jazlyn Azulet Carrillo Matías, nieta de Alicia Matías Teodoro, quien la protegió con su propio cuerpo de la explosión de la pipa de gas LP el pasado miércoles 10 en Iztapalapa, será trasladada al Shriners Hospital of Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos, por parte de la Fundación Michou y Mau.

En su cuenta de X, la organización presidida por Virginia Sendel informó del traslado de la menor de dos años para que reciba tratamiento especializado por sus quemaduras.

En un comunicado, luego de ofrecer sus servicios para atender a niños y adolescentes víctimas de la tragedia ocurrida a la altura del puente de La Concordia, agregó:

“Agradecemos al Centro Médico Nacional Siglo XXI por su apoyo para que nuestro equipo médico lograra valorar el caso de la menor, así como al equipo médico que se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere”, agregó.

Y dijo que continúa su labor de apoyar a niñas, niños y adolescentes que requieran sus servicios.

La Fundación Michou y Mau fue creada como una Institución de Asistencia Privada (IAP) en 1998 para brindar atención médica oportuna a niños mexicanos con quemaduras severas.

El anuncio del traslado se dio la tarde de este lunes 15, cinco días después de la tragedia y tras la muerte de la abuelita de 49 años, ocurrida el sábado 13.

El caso de Jazlyn Azulet se volvió viral en redes y conmovió al país, pues su abuelita Alicia Matías Teodoro la cubrió con su propio cuerpo de las llamas; es decir, dio la vida por ella.

Al momento de la explosión, la menor estaba con su abuelita, quien trabajaba como checadora en el paradero de la estación del Metro Santa Martha. Ella la cuidada mientras su madre trabajaba. Tras las llamas que le causaron graves quemaduras en su cuerpo, Alicia sacó fuerza para cargar en sus brazos a su nieta hasta encontrar a un policía y entregársela para que la llevara al hospital. La mujer luchó por su vida hasta que murió la mañana del sábado 13.

El caso se hizo viral también por el error que cometió la secretaría de Salud local, dirigida por Nadine Gasman, cuando un día antes del deceso incluyó el nombre de Alicia en la lista de personas fallecidas y sus hijas desmintieron el hecho.

Cabe destacar que, según el registro de la Secretaría de Salud del gobierno de la CDMX, aún están hospitalizados 13 menores víctimas de la explosión de la pipa, algunos en estado grave.