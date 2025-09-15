Aseguraron hidrocarburo, vehículos robados, armas y madera clandestina en Chignahuapan

Desde Puebla

CHIGNAHUAPAN, Pue.- En un operativo de Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Estatal y personal de Pemex, realizaron cateos en Chignahuapan.

Descubrieron y aseguraron hidrocarburo, vehículos robados, armas de fuego y madera clandestina

En ese lugar lograron descubrir una “mini gasolinera” que operaba de manera clandestina, durante esas acciones fueron detenidas tres personas, presumiblemente vinculadas con actos ilegales.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas de manera extraoficial, el primero de los operativos tuvo lugar en el rancho “Camelia”, vinculado a la empresa Transportes Camelia.

En ese sitio se habría realizado uno de los golpes más significativos contra las actividades ilícitas de la región, al ser asegurados 26 vehículos de presunta procedencia ilícita fueron asegurados, junto con 25 mil litros de huachicol.

En este mismo inmueble, las autoridades localizaron un aserradero clandestino y descubrieron la operación de una minigasolinera ilegal, equipada con dos bombas despachadoras que funcionaban de manera oculta.

Durante estas acciones, la Guardia Nacional y la FGR, con el respaldo de personal técnico y de Seguridad Física de Pemex, así como de Protección Civil Estatal, lograron además la detención de tres personas presuntamente ligadas a las actividades ilícitas descubiertas.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial de las autoridades federales, lo asegurado en Chignahuapan muestra la magnitud de las operaciones delictivas en esa región, donde convergen el robo de hidrocarburo, la tala clandestina y el uso de propiedades privadas para actividades ilícita.

Las investigaciones seguirán en curso para determinar el alcance de esta red y las posibles conexiones con otros delitos de alto impacto en Puebla y estados vecinos.

El segundo cateo se ejecutó en un aserradero, donde se aseguró, además del inmueble, madera de dudosa procedencia y cinco mil 400 litros adicionales de combustible ilegal, huachicol.

Estos hallazgos refuerzan las sospechas de que las propiedades estaban relacionadas tanto con el robo de hidrocarburo como con la tala clandestina, delitos que han impactado con fuerza en la Sierra Norte de Puebla.