Recomendaciones y medidas de prevención para festejo patrio

Puebla, Pue., 15 de septiembre de 2025.- Con motivo de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de su Dirección General de Protección Civil, implementa un operativo especial en el primer cuadro de la ciudad, y emite recomendaciones así como medidas de prevención para disfrutar de los festejos.

Esta área colocará un puesto de mando en el zócalo de la ciudad, además dispondrá de nueve unidades móviles y 30 personas operativas entre bomberos, rescatistas, así como paramédicos, en coordinación con grupos voluntarios de atención de emergencias, para brindar seguridad a la población.

Desde ese puesto de mando, se coordinará para trabajar de manera interinstitucional con áreas de emergencias y seguridad de los niveles estatal y federal.

*Emite recomendaciones y medidas de prevención*

Además, para disfrutar con seguridad estas fiestas, Protección Civil exhorta a seguir las siguientes recomendaciones:

En casa

• Revisar instalaciones de gas y agua para evitar fugas

• Si salen, cerrar las llaves de paso de gas y agua

• Evitar prender anafres en áreas no ventiladas o cerca de tanques de gas

En la vía pública

• Mantener despejadas calles y avenidas.

• Abstenerse de hacer fogatas y la quema de basura en la calle

• Permitir siempre el paso de vehículos de emergencia

Con tu familia

• Asegúrate de que adultos mayores y menores estén acompañados por un adulto responsable.

• Mantén vigilados a tus hijos en todo momento.

• Evita el uso, almacenamiento o venta de pirotecnia.

• Explica a tus hijos que la pirotecnia puede causar quemaduras y accidentes.

El Gobierno de la Ciudad externa su compromiso por la salvaguarda de todas y todos sus habitantes.