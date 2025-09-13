Sube a 13 el número de muertos por ‘pipazo’ en Iztapalapa

Excelsior

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó esta mañana que son 13 ya las personas fallecidas tras el trágico incidente ocurrido el miércoles en las inmediaciones del Distribuidor Vial La Concordia, en los límites de Iztapalapa.

Hasta las 5:30 de la mañana de este sábado 13 de septiembre del 2025, se reportaban 11 personas fallecidas, sin embargo, cuatro otras después, sumaron otras dos personas a la lista de finados.

La lista emitida por Salud CDMX confirma hasta el corte de esta nota: 13 personas fallecidas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta de los diferentes hospitales.

En la noche del pasado viernes, autoridades confirmaron la muerte de Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, quien murió debido a quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

La mujer trabajaba como checadora en el paradero de transporte en Santa Marta, donde también cuidaba a su nieta de dos años, Azulet, a quien protegió con su cuerpo para que las llamas no la alcanzaran.

La bebé permanece hospitalizada en el Centro Médico Siglo XXI.

Lista oficial de víctimas mortales

Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, estudiante de la FES-Cuautitlán. Misael Cano Rodríguez, 39 años, trabajador de imagen urbana. Falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación; su cuerpo fue velado ayer viernes. Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años, conocido como “Tachi”, con quemaduras en el 95 % de su cuerpo. Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años, quien murió en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE. Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años, quien falleció en el INR. Eduardo Noé García Morales, profesor de matemáticas en la Secundaria No. 53 “Adolfo López Mateos”. Juan Antonio Hernández Betancourt, fallecido en el Hospital General de Zona No. 53 del IMSS. Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años, estudiante del CECyT 7 “Cuauhtémoc” del IPN. Jorge Islas Flores, profesor de arte del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 “Cuauhtémoc”, del IPN. Falleció el jueves, aunque fue reportado un día después. Armando Antillón Chávez, de quien se tiene poca información personal. Alicia Matías Teodoro, la “abuelita heroína”. Juan Carlos Sánchez Bonilla, 41 años, fallecido en Hospital Rubén Leñero. José Gabriel Méndez Hernández, 17 años, fallecido en Hospital Rubén Leñero.

El caso de Alicia generó polémica, luego de que la Secretaría de Salud capitalina la reportara erróneamente como fallecida el jueves, situación por la cual un día después tuvo que ofrecer disculpas públicas a la familia.

La dependencia informó que el siguiente reporte se emitirá cerca de las 14:00 horas, para actualizar la situación de los pacientes hospitalizados, varios de ellos con quemaduras de entre 30 y 80 %.

Asimismo, precisó que en dos casos aún se trabaja en corroborar la identidad de las víctimas: Gael y Jaquelín Contreras.