Amagan con linchar a presunto ratero en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Fue reportado el intento de robo de una motocicleta sobre la avenida Revolución, pero vecinos atraparon, retuvieron y entregaron al ratero a la policía municipal, pero le golpearon antes y amagaron con limcharle.

La gente ya se hartó de que la delincuencia haya rebasado al ayuntamiento.

Usuarios de las redes indicaron que era mejor “hacer justicia” por propia mano.