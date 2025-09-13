Amagan con linchar a presunto ratero en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Fue reportado el intento de robo de una motocicleta sobre la avenida Revolución, pero vecinos atraparon, retuvieron y entregaron al ratero a la policía municipal, pero le golpearon antes y amagaron con limcharle.
La gente ya se hartó de que la delincuencia haya rebasado al ayuntamiento.
Usuarios de las redes indicaron que era mejor “hacer justicia” por propia mano.
