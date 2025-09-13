Implementarán dispositivo de  seguridad en Puebla capital durante festejos patrios

– _Mil 100 elementos de la SSC serán desplegados_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 13 de septiembre de 2025.- La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pone en marcha el operativo “Fiestas Patrias 2025”, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de visitantes nacionales y extranjeros, así como de los habitantes que participen en las celebraciones en el primer cuadro, juntas auxiliares y diversas colonias de la capital.

La SSC desplegará personal en unidades oficiales y pie-tierra sobre las principales calles y avenidas, para realizar recorridos de proximidad, prevención, protección ciudadana y vigilancia, antes, durante y después de los actos cívicos-militares del 15 y 16 de septiembre. Estas acciones buscan inhibir la comisión de delitos y faltas administrativas, garantizar la movilidad segura de peatones y automovilistas, y atender oportunamente cualquier situación de riesgo.

El estado de fuerza contempla mil 100 elementos, distribuidos en 74 patrullas, 30 motocicletas y motoambulancias, una pipa, tres motobombas, dos ambulancias, dos camionetas de rescate y siete unidades Relámpagos.

Para el ingreso al primer cuadro, el día 15 se instalarán 22 filtros de seguridad, con el fin de detectar objetos prohibidos como armas de fuego, objetos punzocortantes, pirotecnia o narcóticos.

El operativo contará con personal de distintas áreas operativas y especializadas como Policía de la Ciudad, Unidad Canina K9, Ciclo Policías, Fuerzas Especiales, Reacción Táctica Motorizada, Atención al Visitante y Proximidad, Recuperación de Vehículos, Inteligencia y Policía Criminal, Célula de Búsqueda, Prevención del Delito, Protección Civil, Control de Tránsito, así como el monitoreo constante desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI). Adicionalmente, Asuntos Internos supervisará el desarrollo de las acciones.

Asimismo, se implementará un despliegue territorial para prevenir la venta de bebidas alcohólicas y de pirotecnia en las 17 juntas auxiliares, con el propósito de sensibilizar a la población sobre los riesgos.

*Ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia*

Durante la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Municipal, Protección Civil dispondrá de 45 elementos, unidades de rescate y personal paramédico distribuidos en distintos puntos del zócalo, con el objetivo de prevenir riesgos y brindar atención inmediata a la ciudadanía.

*Desfile conmemorativo del 215 Aniversario de la Independencia*

Para el Desfile Cívico Militar por el 215 Aniversario de la Independencia, se desplegarán operativos con más de 380 elementos de la Policía de la Ciudad y áreas especializadas, a fin de mantener el orden, la seguridad y la atención a la población. La corporación también participará en el contingente con escoltas, bandas de guerra y grupos tácticos.