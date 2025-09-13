¡Un homicidio más en Tehuacán! asesinaron a golpes a un hombre

Desde Puebla

Asesinaron a un hombre a tabicazos en Tehuacán

Una persona de aproximadamente 30 años de edad fue ejecutada a tabicazos en Tehuacán.

Zurante la mañana de este sábado en la colonia Santa Cecilia, justo sobre la calle 18 de Marzo y José María Morelos y Pavón.

Los primeros informes indican que la persona fue ejecutada en este lugar, ya que presenta varios golpes en el cuerpo y cabeza con un objeto comdudente.

El cadáver inngresó al anfiteatro de Tehuacán en calidad de desconocido.