¡Un homicidio más en Tehuacán! asesinaron a golpes a un hombre

Desde Puebla
Asesinaron a un hombre a tabicazos en Tehuacán
Una persona de aproximadamente 30 años de edad fue ejecutada a tabicazos en Tehuacán.
Zurante la mañana de este sábado en la colonia Santa Cecilia, justo sobre la calle 18 de Marzo y José María Morelos y Pavón.
Los primeros informes indican que la persona fue ejecutada en este lugar, ya que presenta varios golpes en el cuerpo y cabeza con un objeto comdudente.
El cadáver inngresó al anfiteatro de Tehuacán en calidad de desconocido.
