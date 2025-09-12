Asciende a ocho el número de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

EL VALLE

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que aumentó a ocho el número de personas fallecidas a consecuencia de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida ayer en el Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la mandataria capitalina, las víctimas corresponden a personas que se encontraban hospitalizadas tras sufrir heridas de gravedad en el siniestro.

Hasta este jueves, un total de 94 personas habían recibido atención médica en distintos hospitales; de ellas, 67 permanecen internadas. Brugada detalló que 22 pacientes se encuentran en estado crítico, seis en situación grave y 39 en condición delicada.

Los heridos están siendo atendidos en 19 unidades médicas del IMSS, ISSSTE y hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La funcionaria aseguró que existe coordinación permanente con autoridades federales y del sector salud para garantizar la atención integral de las víctimas y sus familias.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

La explosión se registró cuando la pipa, con capacidad de 49 mil litros de gas LP, se incendió mientras circulaba por la zona del Trébol del Puente de la Concordia. El flamazo alcanzó a automovilistas, peatones y unidades de transporte público que transitaban en el lugar, provocando una fuerte emergencia que continúa movilizando a las autoridades.