Empresarios, sociedad civil y gobierno, establecen pacto social de corresponsabilidad por la seguridad

Staff/RG

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó una mesa de seguridad con cámaras empresariales y representantes de Fraccionamientos y colonias de la ciudad de Puebla.

El mandatario puso a disposición de las y los empresarios, el sistema de alarmas vecinales y los números 911 y 089.

CUAUTLANCINGO, Pue.- La participación ciudadana en materia de seguridad no es una ocurrencia, es parte fundamental para el éxito de cualquier estrategia de seguridad, así lo afirmó la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho, durante la reunión de Seguridad con Cámaras Empresariales y 16 representantes de fraccionamientos, así como colonias de Puebla capital, que estuvo encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

La presidenta de Coparmex reconoció la disposición del gobierno estatal y la intención de hacer gobernanza compartida, ya que aseguró que la seguridad es un bien común, que todos quieren disfrutar. “Entendemos el idioma de los bienes y, casi como defendemos los bienes privados, así tendríamos que ver el bien de la seguridad”. Expresó que con la mesa de seguridad que se lleva a cabo todos los días, se encabeza un pacto social entre gobierno e iniciativa privada con el propósito de mitigar la incidencia delictiva.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Sánchez Morales, destacó la importancia del trabajo conjunto, ya que es un parteaguas donde todos los sectores deben estar unidos por la seguridad de Puebla y participar activamente.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta, ratificó su compromiso de trabajar de la mano con la iniciativa privada para garantizar la tranquilidad y paz del sector. Señaló que cuando se escucha a la población, el gobierno se equivoca menos, ya que son aliados de las y los empresarios, quienes invierten y confían en el estado. “Entiendo que sí escuchamos al comerciante, al productor, sí caminamos en las calles, sabremos lo que está pasando”, afirmó.

El ejecutivo estatal refirió que con las más de 300 cámaras de videovigilancia y las alertas vecinales instaladas en Puebla capital hasta ahora, se trabaja de la mano con la población a través de los Comités Vecinales. Alejandro Armenta afirmó que lo que se hace en comunidad tiene grandes resultados.

Por su parte, la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó de enero a agosto en comparación con el año pasado disminuyeron los delitos como feminicidio, homicidio doloso, robo a transportistas, a transeúntes y desaparición de personas, entre otros; lo anterior gracias a la acción coordinado entre los tres órdenes de Gobierno. Llamó a la población en general a descargar la aplicación “No te alarmes” con el objetivo de frenar el delito de extorsión, explicó que Puebla es el tercer estado en implementar dicha estrategia.

En su intervención, el presidente municipal, José Chedraui Budib, indicó que la coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado, es estrecha desde el primer día, a fin de garantizar la paz en Puebla capital y la entidad. “Incrementando cámaras con diferentes empresas, estamos agregando las bodycam a los elementos, para tener protección al ciudadano y al policía”.

En su participación, Tania Rivas, empresaria dedicada al rubro de la maquinaria y vecina de la colonia Moctezuma, resaltó la incidencia delictiva en su zona habitacional y ante dichos casos aseguró que está sumada a la estrategia de prevención y difusión, además destacó el trabajo que el gobierno hace a través de las Centros LIBRE Casas Carmen Serdán y pidió que se refuerce la difusión para que más mujeres conozcan de sus servicios y apoyos.

Finalmente, el presidente del Consejo Nacional Asegurador, Mariano Luna, reconoció las acciones emprendidas por parte del Gobierno Estatal para garantizar la paz y tranquilidad, por ello señaló que como asociación tienen mucha información que ponen a disposición desde el sector asegurador para emprender iniciativas en la prevención del delito. “Vemos esa voluntad que es primordial. Tenemos iniciativas para la detección del delito”.