Tonantzin Fernández da banderazo de arranque a obras en Calvario y Cocoyotla

Staff/RG

La administración municipal rehabilitará dos importantes calles en beneficio de las juntas auxiliares

11 de septiembre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. – El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias cholultecas a través de obras públicas que transforman de manera positiva el entorno de las comunidades.

Con esa convicción, la presidenta municipal dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de dos vialidades de gran relevancia en las juntas auxiliares de San Agustín Calvario y San Matías Cocoyotla, con el objetivo de ofrecer calles más seguras, dignas y transitables.

En San Agustín Calvario, acompañada del presidente auxiliar Fernando Ahuatl, regidores y la directora de Obra Pública Municipal, Narcisa Cariño, Tonantzin Fernández destacó la importancia de intervenir las calles 16 de Septiembre e Ignacio Zaragoza, entre 5 de Mayo y Allende, consideradas como de las más transitadas y necesarias para la movilidad de la comunidad.

Por su parte, en San Matías Cocoyotla se llevará a cabo la rehabilitación de la calle 5 de Diciembre, entre Revolución y Zacatlán. El presidente auxiliar, Efraín Romero, agradeció a la presidenta municipal por atender esta vialidad estratégica del primer cuadro de la junta auxiliar, al ser una de las más utilizadas por vecinos y visitantes.

Durante el arranque, la presidenta municipal subrayó que estas calles llevaban más de 30 años sin recibir mantenimiento, lo que refleja el rezago que han enfrentado varias juntas auxiliares. “Hoy nuestro compromiso es claro: terminar con el abandono y trabajar por el progreso de cada rincón de San Pedro Cholula”, afirmó.

Finalmente, pidió comprensión a las y los vecinos durante el tiempo que duren los trabajos —estimados en dos meses—, asegurando que los beneficios serán duraderos, ya que las obras se realizan con materiales de calidad y pensando siempre en el bienestar de la ciudadanía.