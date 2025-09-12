Grupo Ensamble llenó de música y alegría el día 14 de la Gran Feria de Cholula

*La agrupación veracruzana hizo vibrar al público con casi dos horas de sus más grandes éxitos*

Desde Puebla

*12 de septiembre, 2025, San Pedro Cholula, Pue. –* La Gran Feria de San Pedro Cholula continúa sorprendiendo a sus visitantes con espectáculos de primer nivel en su foro artístico, mientras miles de personas siguen disfrutando del Corredor de Pueblos Mágicos, Gastronómico y Comercial.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, expresó su entusiasmo por recibir a artistas de gran calidad en el marco de la feria, destacando la presentación de la agrupación veracruzana Grupo Ensamble, que cerró con broche de oro la jornada de este jueves.

Con su característico estilo, Grupo Ensamble puso a bailar y cantar a cholultecas y visitantes. La agrupación agradeció la calidez del público y aseguró llevarse un grato recuerdo de San Pedro Cholula, donde siempre son recibidos con entusiasmo y hospitalidad.

El espectáculo concluyó entre fuegos artificiales y baile, dando paso a la expectativa por las próximas presentaciones de Los Askis, El Bogueto, Sonido Famoso y Los Acosta, que prometen mantener la alegría y la tradición de la feria.