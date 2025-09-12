Video: Inicia el viernes con cadáver baleado en la colonia Viveros del Valle

Desde Puebla
Un hombre sin vida y con lesiones de arma de fuego fue localizado al interior de un domicilio en la colonia Viveros del Valle.
Elementos de la SSC resguardan el lugar.
