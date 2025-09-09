Puebla nos necesita unidos, impulsando la transformación: Laura Artemisa

09 de septiembre, 2025.

– Privilegiar el interés social para entregar buenas cuentas, destaca

– El gobernador Alejandro Armenta reconoció el trabajo del Congreso como plural y marcado por su mayoría femenina

Desde Puebla

Al destacar el trabajo legislativo realizado bajo los principios de inclusión, diálogo y consenso, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, señaló que es necesario mantener la unidad e impulsar la transformación en beneficio de Puebla y sus habitantes.

Durante la presentación del Primer Informe de Actividades de la LXII Legislatura, señaló que todas las aportaciones provenientes de los distintos Grupos y Representaciones Legislativas, así como de las autoridades estatal y municipales, son reflejo de la voluntad popular, del compromiso y el amor por Puebla “son muestra de que cuando se privilegia el interés social por encima del personal y de partido, se pueden entregar buenas cuentas”.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz, así como la presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal y esposa del Ejecutivo, Señora Ceci Arellano, integrantes del Gabinete, titulares de organismos autónomos, presidentas y presidentes municipales, Laura Artemisa García resaltó la construcción de acuerdos y el diálogo al interior del Congreso, por lo que reconoció a sus compañeras y compañeros diputados por su trabajo objetivo y enfocado en mejorar las condiciones de vida del pueblo.

De igual forma, agradeció la disposición de los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial para trabajar en conjunto, con humanismo y corresponsabilidad, de forma institucional “sin protagonismos estériles, ni falsas superioridades”.

La legisladora enfatizó que, desde la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, la apuesta es mantener el trabajo colaborativo y conjunto con los Poderes del Estado, iniciativa privada, universidades, pero, sobre todo, con las y los poblanos, con una gobernanza articulada, ética y corresponsable, para ir de la mano con la sociedad y dar resultados de fondo.

“Puebla nos necesita unidos, trabajando en su beneficio, impulsando la transformación; combatiendo la corrupción, las desigualdades y la injusticia con una visión firme y humanista, que atienda el mandato constitucional, pero sobre todo el social, de respetar, proteger y garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de los y las poblanas”, destacó la legisladora.

Finalmente, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros a seguir trabajando, para que esta Legislatura sea recordada por su capacidad “para legislar con alma, para debatir con respeto y para transformar con legalidad y justicia social”.

Durante su mensaje, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció el trabajo del Congreso del Estado como un órgano colegiado y auténticamente plural, pero, sobre todo, marcado por su mayoría femenina.

“Celebro este primer año legislativo del que da cuenta la presidenta del órgano de gobierno, la maestra Laura Artemisa, porque lo hace de una manera republicana, no hay protagonismo en su discurso, más bien es la suma del trabajo legislativo plural, donde participan todas las fuerzas, sin abandonar la esencia partidista que cada uno de los legisladores tiene y que legítimamente es parte de la composición democrática”, indicó.

El mandatario estatal destacó que en las Legislaturas locales se materializa el pacto federal y se refleja la esencia de la patria, pues convergen las distintas posiciones ideológicas y los resultados que hoy se informan representan la suma de esfuerzos.