Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

EL UNIVERSAL

La Secretaría de Marina (Semar) reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un presunto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

El reporte del deceso del comandante ocurre un día después de que el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se quitara la vida en su oficina.

A través de un mensaje en una red social, la dependencia expresó su pesar por el fallecimiento del elemento, quien estuvo en la aduana de Manzanillo, Colima, antes de ser enviado a Sonora.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, indicó.

Adrián Omar del Ángel Zúñiga renuncia a aduana de puerto de Manzanillo

Del Ángel Zúñiga estuvo encargado del puerto de Manzanillo, y según información de Héctor de Mauelón, dejó el cargo tras un “acuerdo” al que había llegado con Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas y con el almirante Rafael Ojeda, extitular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum descarta que muerte de marino esté relacionada a red de huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la muerte del capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, esté ligada a la red de huachicol fiscal que ha logrado la detención de una vicealmirante, sobrino del exsecretario de la Marina, José Rafael Ojeda, y otros 13 funcionarios así como empresarios.

“Nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Fortalece a la institución, a la Marina”, dijo la mandataria federal.

Apenas, el pasado 8 de septiembre, Pérez Ramírez, presuntamente se quitó la vida. El marino fue titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguraron que no hay pruebas para considerar que haya sido debido a la investigación en curso.

“Es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió”, aseveró Gertz, en la mañanera del Pueblo.