Será BUAP un mejor lugar para toda su comunidad: Lilia Cedillo

Desde Puebla

Transformar la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) será transformada para hacerla un lugar mejor para toda su comunidad, manifestó la doctora Lilia Cedillo Ramírez.

Al visitar las facultades de Psicología, Enfermería, Ingeniería, así como a alumnas y alumnos de la Licenciatura en Fisioterapia como parte de su campaña por la titularidad de la Rectoría, la académica propuso fortalecer la red de Transporte STU, reestructurar horarios, la red de apoyos y aumentar las modalidades de titulación.

Además, reforzar la estrategia de seguridad en alrededores implementando unidades de seguridad BUAP, así como implementar psiquiatras para atender las necesidades de alumnas y alumnos.

Derivado de la visión de favorecer a las mujeres investigadoras, comentó que impulsará más convocatorias para este sector y así se garantice su desarrollo académico y profesional.

Lilia Cedillo agradeció a todas y todos los estudiantes por compartir sus inquietudes y sueños durante esta semana de campaña. Indicó que son el corazón de la universidad y por eso cumplirá con todos sus compromisos.

Durante la mañana del sábado, la doctora encabezó una caminata organizada por mujeres del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), evento que tuvo como fin la convivencia familiar.