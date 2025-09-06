Puebla recibió inversión de 30 mdp por proyectos de Olinia y Kutzari

Erika Méndez
Puebla recibió una inversión de 30 millones de pesos por los proyectos Olinia y Kutzari, reveló Celina Peña, titular de la Secretaría de la Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla.
En entrevista, indicó que dentro del presupuesto 2026, la entidad añadirá una partida para también aportar económicamente.
Explicó que se necesitan recursos para realizar los prototipos y hacer las pruebas, aunque aún se desconoce cuál será el costo.
