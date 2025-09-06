Homicidios en México: el primer año de cada sexenio marca la ruta de la violencia

Maricela Allende

Los homicidios en México se han convertido en un termómetro incómodo para medir la seguridad en cada administración presidencial. Desde 1990 a la fecha, la cifra de asesinatos no ha dejado de ser un reto para los gobiernos en turno, y el primer año de cada sexenio refleja tanto las condiciones heredadas como la capacidad de respuesta inicial.

Los primeros años de cada sexenio

Carlos Salinas de Gortari (1990): Su administración registró 14,433 homicidios en el primer año completo de su sexenio, con un promedio de 35 asesinatos diarios.

Ernesto Zedillo (1995): Comenzó con 15,612 asesinatos, lo que significó 37 homicidios diarios.

Vicente Fox (2001): Llegó al poder con 10,285 homicidios en su primer año, el promedio más bajo hasta ese momento: 28 diarios.

Felipe Calderón (2007): Inició con 8,867 homicidios, pero su sexenio terminaría siendo el punto de quiebre en el repunte de la violencia.

Enrique Peña Nieto (2013): Su primer año dejó 23,063 asesinatos, ya con un promedio de 71 diarios.

Andrés Manuel López Obrador (2019): Su arranque fue el más sangriento de la historia reciente: 36,661 homicidios, con un promedio de 94 diarios.

Claudia Sheinbaum (2025, parcial): En los primeros meses de su gobierno ya se contabilizan 16,584 homicidios, lo que equivale a 71 asesinatos diarios, según el corte más reciente.

Totales por sexenio

El contraste entre administraciones muestra la evolución de la violencia:

Salinas: 76,767, Zedillo: 80,671, Fox: 60,280, Calderón: 120,463, Peña Nieto: 156,066, López Obrador: 199,970, Sheinbaum (parcial): 24,089 homicidios al 3 de septiembre de 2025.

La tendencia

Mientras que el primer año de Calderón todavía mostraba cifras relativamente bajas, la estrategia de militarización de su sexenio disparó los homicidios en los años siguientes. Con Peña Nieto la cifra fue aún mayor a la de su antecesor y con López Obrador alcanzó niveles récord, registrando más de 36 mil asesinatos en su primer año.

Ahora, el arranque de Claudia Sheinbaum con un promedio de 71 homicidios diarios coloca de nuevo el tema de la violencia como el mayor desafío de su administración.