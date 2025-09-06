Gobierno comenzó reuniones para el paquete económico 2026: Armenta

Erika Méndez

El gobierno de Puebla comenzó las reuniones para paquete económico 2026, informó Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, dijo que la noche del pasado viernes sostuvo una reunión con su gabinete, a fin de comenzar a fijar el gasto.

Detalló que este lunes la federación entregará su Presupuesto de Egresos al Senado y de Ingresos a la Cámara de Diputados, con ello, comenzarán a formar los correspondientes al estado.