Gobierno comenzó reuniones para el paquete económico 2026: Armenta

Erika Méndez
El gobierno de Puebla comenzó las reuniones para paquete económico 2026, informó Alejandro Armenta Mier.
En entrevista, dijo que la noche del pasado viernes sostuvo una reunión con su gabinete, a fin de comenzar a fijar el gasto.
Detalló que este lunes la federación entregará su Presupuesto de Egresos al Senado y de Ingresos a la Cámara de Diputados, con ello, comenzarán a formar los correspondientes al estado.
You may also like
-
Captan colapso de una vivienda en el Centro Histórico de Guanajuato
-
Israel destruye otro edificio de viviendas en Ciudad de Gaza; van 64 mil palestinos muertos
-
Detención del líder de “Los Toscano” ayudará a más capturas: SSP
-
Sheinbaum anuncia inversión de 700 mdp para ganado en Durango
-
Operativo interinstitucional por aire y tierra en Amozoc para localizar a desaparecidos