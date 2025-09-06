México y Japón firman empate sin goles en Oakland, con susto por Edson Álvarez

Excelsior

Japón hizo ver su suerte a la Selección Mexicana, con un intenso empate sin goles en el Oakland-Alameda County Coliseum, aunque el golpe anímico para los tricolores pasó por la lesión de uno de los favoritos del seleccionador Javier Aguirre, Edson Álvarez.

A la media hora de partido, el contención fue sustituido por Erik Lira. Una dolencia muscular puso en alerta al cuerpo técnico y médico del Tricolor.

La incertidumbre era notable en el rostro de Edson, quien no ha tenido el inicio deseado con el Fenerbahce de Turquía, luego de quedarse sin posibilidades de jugar Champions Leagues y la destitución del estratega José Mourinho.

Con los aires de cambios en el conjunto turco, el desgarro es inoportuno para el jugador que dejó al West Ham United y la Premier League por mayor participación en la liga turca.

Para fortuna de Javier Aguirre, la salida del Machín no rompió con su orden táctico. Erik Lira se acopló a una intensidad que no paraba de maltratar a los mexicanos. Los japoneses pelearon todas, dejaron ver que su expedición a Norteamérica no era un día de campo, sino una prueba de su temple y de la garantía de tener su lugar asegurado en la Copa del Mundo 2026.

Y el meta Luis Ángel Malagón lo comprobó. A pesar del buen accionar defensivo de los centrales César Montes y Johan Vásquez, el portero del América tuvo una noche exigida, incluso sobre la línea de gol estuvo a nada de perder un balón por la alta presión.

Aunque fue de esos partidos que gustan al Vasco Aguirre, por las conclusiones generadas y lo lúcido del rival, el seleccionador mexicano tuvo sus arrebatos por los contragolpes que no progresaban.

La mejor opción de gol de los Samuráis Azules estuvo en los pies de Takumi Minamino, quien frente a la portería prendió de primera un trazo diagonal de Takefusa Kubo, este último también con oportunidades que Malagón repelió.

El regreso de Chucky Lozano

Había que hacerle la maldad al esquema de Hajime Moriyasu y a su ejército de jugadores que militan en ligas europeas.

Aguirre en una ventana de cambios renovó la ofensiva al sentar a Alexis Vega, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Orbelín Pineda, por los ingresos de Santiago Gimenez, el naturalizado Germán Berterame, Erick Sánchez y la tan esperada reaparición de Hirving Lozano.

El Chucky Lozano volvió a sudar la camiseta tricolor, después del fracaso de marzo de 2024 en la final de la Concacaf Nations League ante Estados Unidos. Sin embargo, una serie de lesiones lo descartaron en los siguientes llamados que se resumen en más de 500 días sin defender el escudo nacional.

Pero el emotivo retorno tardó en hacer conexión. El Chucky y compañía tomaron protagonismo ya en los últimos minutos, cuando el desgaste físico de los asiáticos era factor; sin embargo, Zion Suzuki, portero estadounidense naturalizado japonés, poco se inmutó gracias a la caja fuerte que resultó la zaga defensiva de los Samuráis.

El cierre se marcó por la expulsión de César Montes, verificada por el VAR. El central mexicano se la jugó al cortar el avance del delantero Ayase Ueda (89’), quien ya perfilaba en el mano a mano contra Malagón.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La segunda prueba de la fecha FIFA y con la misma intensidad para México será este martes contra Corea del Sur, en Nashville.