Captan colapso de una vivienda en el Centro Histórico de Guanajuato 

Excelsior

La tarde del viernes 6 de septiembre se registró el derrumbe de una casa deshabitada en el callejón de Guisado, ubicado en el Centro Histórico de Guanajuato capital. El incidente provocó alarma entre vecinos y transeúntes, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con autoridades locales, el colapso se atribuye al reblandecimiento del terreno causado por las intensas lluvias recientes, lo que ha generado preocupación por el estado estructural de otras construcciones antiguas en la zona.

Autoridades aseguran el área y retiran escombros

Elementos de Protección Civil, en coordinación con personal de Obra Pública y Servicios Municipales, acudieron de inmediato al lugar para retirar el material desprendido y asegurar el perímetro, con el objetivo de evitar riesgos adicionales.

Este derrumbe se suma a otro registrado durante la madrugada en el callejón del Campanero, también en el Centro Histórico, lo que ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad de varias viviendas en esta zona patrimonial.