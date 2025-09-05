La secretaría de las Mujeres se compromete a cubrir pagos pendientes a trabajadores

Erika Méndez

La secretaría de las Mujeres se comprometió a cubrir pagos pendientes a sus trabajadores, después de que esta mañana salieron a protestar por los adeudos.

A través de un comunicado, explicó que se actualizó la estructura, debido a la entrada en vigor del nuevo reglamento interior de la dependencia, lo que impactó en la nomina correspondiente a la primera quincena de agosto.

No obstante, aseguró que los pagos serán cubiertos de manera retroactiva a más tardar el viernes 5 de septiembre de 2025.