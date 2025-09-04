Murió mujer por descarga eléctrica en Francisco Z Mena

Desde Puebla
En la comunidad de Jaltocan, municipio Francisco Z. Mena, una mujer falleció tras descarga de varios cientos de volteos.
La señora Teodoro “N”, de 52 edad, ama de casa, por descuido tocó el cercado perímetral de una malla metálica con cables de alto voltaje, lo que le causó quemaduras y la muerte.
Familiares de la víctima llamaron a las autoridades, solo para confirmar que la señora Teodoro “N” ya no contaba con signos vitales.
