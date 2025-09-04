Continuará BUAP como agente estratégico en el desarrollo social

– Lilia Cedillo reafirma su compromiso de contribuir para cimentar un futuro más justo y solidario
Desde Puebla
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) continuará como un agente estratégico en el desarrollo social, así lo establece la doctora Lilia Cedillo Ramírez en su plan de trabajo para el periodo 2025-2029.
Como parte del Eje 2: “Corresponsabilidad social y solidaria”, la académica reafirma su compromiso de que la investigación y el talento universitarios no se quede sólo en la institución, sino que contribuya en el entorno exterior.
Para ello, continuará la realización de diagnósticos, políticas y programas, que involucren a la comunidad estudiantil en la solución de problemas reales, favoreciendo la equidad y fortaleciendo la legitimidad.
Asimismo, en atención a las demandas del presente, la BUAP será un referente para cimentar un futuro más justo y solidario.
Para Cedillo Ramírez, la universidad seguirá con ese espíritu de colaboración y servicio para ser un agente de cambio que favorezca a la sociedad con lo que necesita y merece.
