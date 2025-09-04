La gente no denuncia los asaltos en restaurantes: Franco Rodríguez

María Tenahua

El titular de la secretaría general de Gobierno del municipio de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, aseguró que los asaltos a comensales de restaurantes en parte se deben a que la gente no denuncia.

En este sentido, dijo que las personas que sufren de este tipo de delitos prefieren no denunciar, toda vez que para ellos es tiempo invertido.

Por ello, se les exhorta a hacerlo e, incluso, las cámaras empresariales también hacen su labor.

Cabe mencionar que en el corredor gastronómico se han registrado diversos asaltos.