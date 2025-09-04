Coloca Tonantzin Fernández Bando Solemne con motivo de las Fiestas Patrias

*Se dieron a conocer las actividades oficiales durante septiembre*

Desde Puebla

4 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de preservar y fortalecer las tradiciones que dan identidad al municipio.

En este marco, se llevó a cabo la colocación del Bando Solemne en los lugares oficiales, a través del cual se dieron a conocer las actividades programadas con motivo de las Fiestas Patrias.

Las celebraciones se desarrollarán de la siguiente manera:

13 de septiembre

• Izamiento del Lábaro Patrio en el asta monumental, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 6:00 h.

• Ceremonia cívica conmemorativa de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, 9:00 h.

15 de septiembre

• Ceremonia conmemorativa de la Independencia de México, 8:00 h.

• Guardias de honor en Cabildo, de 8:30 a 20:00 h.

• Grito de Independencia, 22:45 h.

16 de septiembre

• Izamiento del Lábaro Patrio en el asta monumental, 6:00 h.

• Desfile conmemorativo de la Independencia de México, 9:00 h.

27 de septiembre

• Izamiento del Lábaro Patrio en el asta monumental, 6:00 h.

• Ceremonia cívica conmemorativa del aniversario de la Consumación de la Independencia, 9:00 h.

La presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó la importancia de mantener viva la historia y la cultura cívica, al tiempo que invitó a las y los cholultecas a participar con orgullo en estas actividades y a disfrutar de la Gran Feria de Cholula, que continuará hasta el 16 de septiembre.