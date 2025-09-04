BUAP lanza convocatoria de sistemas fotovoltaicos en techos y estructuras metálicas

María Huerta

La BUAP lanzó la convocatoria para el suministro e instalación de interconexión de sistemas fotovoltaicos en techos de la BUAP, tanto azoteas como estructuras metálicas.

De acuerdo a la convocatoria, la apertura de propuestas legal y técnica es el 10 de septiembre y el 11 las propuestas económicas.

El fallo será el 12 de septiembre a las 11 horas.

Asimismo, solicitó servicios de enlaces de internet institucional y regionales para complejos regionales.