Cierran temporalmente un acceso al aeropuerto por socavón

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – La Secretaría de Infraestructura informa que expertos de la dependencia supervisaron el daño que presenta la estructura del paso superior vehicular que comunica al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, a la altura del Km. 0+200 y las vías ferroviarias en el municipio de Huejotzingo, por lo que será cerrado de manera temporal.

Este socavón es de 3 metros de ancho, 8 metros de largo y 5 metros de profundidad, localizado en la parte final de la rampa de acceso. El daño fue provocado por el desprendimiento de las tabletas laterales que conforman la estructura de contención en dicho punto.

Como medida inmediata para garantizar la seguridad, se procederá al cierre total de la vialidad en el Paso Superior Vehicular en el kilómetro 0+200 de la carretera al aeropuerto, por lo que la única forma de transitar en la zona es por la carretera federal México-Puebla.

La Secretaría de Infraestructura exhorta a las y los automovilistas a que si necesitan circular en dirección al aeropuerto sea por la carretera federal, que manejen con precaución y prevean los tiempos de entrada y salida de este punto.