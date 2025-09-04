Ariadna Ayala entregó pavimentación en la colonia Los Ángeles de Atlixco

Desde Puebla
Cumpliendo con el compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó la pavimentación con adoquín de la Cerrada 2 Geranio, en la colonia Los Ángeles, una obra que fortalece la movilidad y eleva la calidad de vida de las familias de la zona.
La intervención, solicitada directamente por vecinas y vecinos, contempló el adoquinamiento de 370.31 metros cuadrados, además de la construcción de banquetas, pozos de visita para desagüe y señalamiento vial, lo que garantiza un entorno más seguro, ordenado y digno para la comunidad.
Durante su mensaje, Ariadna Ayala destacó que su administración impulsa acciones con un sentido de justicia social y responsabilidad en el uso de los recursos públicos:
“Estamos trabajando para llevar más obras con sentido social a todas las colonias y juntas auxiliares, sin distinción. Hacemos obras grandes y pequeñas, pero todas con el mismo objetivo: mejorar la vida de nuestra gente”
