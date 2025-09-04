Amozoc tiene un nuevo puente que conectará al Zócalo y otros barrios

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 4 de septiembre del 2025.- El H. Ayuntamiento de Amozoc encabezado por el Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero, inauguró la construcción del pavimento con adoquín en la calle 6 Oriente, así como el puente alcantarilla en la avenida 6 Oriente, ubicados en el barrio de San Antonio.

Esta obra se suma a las más de 45 acciones que serán entregadas en este mes patrio, en preparación para el Informe de Resultados del primer año de la administración 2024–2027.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que esta obra fue visualizada y solicitada por la ciudadanía mucho antes de iniciar la actual administración. No se trató únicamente de una petición en campaña o pre-campaña, sino de una necesidad planteada durante años a partir de la cercanía constante con los vecinos.

Hoy, con la responsabilidad de gobernar, se han puesto en marcha todas las acciones pertinentes para que las obras que los ciudadanos requieren, conforme a la programación de esta administración, se hagan realidad.