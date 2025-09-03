Tromba derriba árbol en el fraccionamiento Lomas del Mármol

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos con su área de Parques y Jardines, informan que, acudieron a la calle Santo Tomás esquina con Brocatel del Fraccionamiento Lomas del Mármol, donde debido a la lluvia registrada esta tarde-noche, se reportó la caída de un árbol, sin que hubiera lesionados.

Por lo anterior, elementos de dichas dependencias llegaron al sitio para seccionar el árbol, mitigar riesgos y liberar la vialidad.

Es importante mencionar que, al encontrarse en una emergencia, llame al número de emergencias 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.